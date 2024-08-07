Samanyolu Haber /Dünya / Mısır'dan dikkat çeken İran talimatı! /07 Ağustos 2024 23:07

Mısır'dan dikkat çeken İran talimatı!

Mısır, perşembe sabahı tüm havayollarına üç saat boyunca İran hava sahasından uzak durmaları talimatını verdi.

SHABER3.COM

Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan 'NOTAM' yayınladı.

Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.
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