Mısır'dan normalleşme için Erdoğan'ı zorlayacak 3 şart

İddialara göre, Kahire merkezli Mada Masr adlı gazeteye bilgi veren Mısırlı yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair müzakereler için Kahire’ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin önüne üç şart koyulduğunu bildirdiler.







İki gün süren toplantılarda Mısır heyetine Mısır Dışişleri Bakanı Yardımcıları Badr Abdel Aty ve Wael al-Naggar başkanlık etti.





Gazeteye bilgi veren ismi açıklanmayan Mısırlı yetkililer, ilk şart olarak, Türk heyetine Mısır mahkemeleri tarafından mahkum edilmiş Müslüman Kardeşler üyelerinin isimlerini içeren bir liste verildiğini ve bunların Türkiye’den sınır dışı edilmesini istediklerini belirtti. İki ülke arasında suçluların iade edilmesine dair bir anlaşma bulunmadığı için Kahire bu isimlerin kendisine teslim edilmesini değil, Türkiye’den ayrılmalarının sağlanmasını talep ediyor. Mısır ayrıca terörist örgüt olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler üyelerinin, Türkiye’de kendisine yönelik “saldırgan” faaliyetler yürütmesinin önlenmesini istedi.





Habere göre Mısır’ın getirdiği ikinci şart, Türkiye’de yayın yapan Mısırlı muhalif medyanın eleştirel yayınlarına son vermesi. Türkiye’nin bu isteğe olumlu yaklaştığı ve Türkiye’de yayın yapan Mısırlı muhalif kanalların temsilcilerinin Ankara’ya çağrılarak yayınlarındaki eleştiri dozunu düşürülmesinin talep edildiği biliniyor. Bu çerçevede söz konusu kanallardaki bazı programların yayından kaldırıldığı duyurulmuştu.





Mısır’ın öne sürdüğü üçüncü şart ise Türkiye tarafından götürülen savaşçıların Libya’dan kesin olarak ayrılmalarının sağlanması. Kahire önceki Libya hükümetinin vatandaşlık verdiği Suriyeli savaşçıların da ülkeyi terk etmesini istiyor. Bu koşulun yerine getirilmesi halinde Mısır’ın Libya’da yeni siyasi düzenin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda Türkiye ile ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.





Öte yandan Mısır, deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik Türkiye’yle müzakereler yürütmeye hazır olduğunu belirtmekle birlikte, daha önce Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimiyle yaptığı anlaşmalara aykırı herhangi bir adım atmayacağının altını çizdi.





Diğer yandan her ne kadar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile Türk heyetinin ziyaretinden hemen sonra ikili bir görüşme yapabileceklerini belirtse de Mısır tarafı bu konuda henüz yeşil ışık yakmadı. Mısırlı bir yetkili, eğer iki günlük toplantıların olumlu seyretmesi halinde farklı seviyelerde başka görüşmelerin de gerçekleşebileceğini söyledi.