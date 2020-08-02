Mısır'dan Türkiye açıklaması

Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurdu.







Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.





Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı.





ANKARA MÜZAKERE İÇİN ARA VERDİ





Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri.





Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını ilan etmesinden sonra Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.





Ankara son olarak müzakerelere alan açmak için, sismik araştırmalarına ara verebileceğini söylemişti.