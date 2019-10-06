Samanyolu Haber /Gündem / Misvak yazarı İBB'den para alıyormuş /06 Ekim 2019 16:16

Misvak yazarı İBB'den para alıyormuş

Misvak, İBB'de yönetici olarak çalışan 'Miralay' takma isimli çizerinin işine son verildiğini duyurdu. 'Miralay' cinsiyetçi çizimleriyle biliniyor...

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Provokatif, cinsiyetçi ve ayrımcı çizimleriyle gündeme gelen Misvak’ın bir çizerinin aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yakın zamana dek yönetici olduğu ortaya çıktı. Misvak, ‘Miralay’ isminin kullanan çizerinin, 19 yıldır çalıştığı İBB’deki işine son verildiğini açıkladı.

Misvak’ın duyurduğu ‘Miralay’ açıklamasında, “Gelen mesajlara hem cevap hem de bilgilendirme amacıyla bu paylaşımı yapıyorum… Evet doğrudur. 19 Yıldır Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Yöneticiliği yaptığım İBB Şirketindeki işime ilmimden dolayı değil fikrimden dolayı son verilmiştir. Rızık Allah’tandır. Hamd olsun” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu hakkında ağır hakaretler içeren çizimlere imza atan ‘Miralay’, Mustafa Kemal Atatürk karikatürü nedeniyle de tepki çekmişti:
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