MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP'de sunum yapacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Gündemle ilgili açıklamalar yapan Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın hakkında dikkat çeken bir bilgiyi de paylaştı. Özel'in verdiği bilgiye göre Kalın, CHP'den bir sunum yapacak.





“MİT BAŞKANI, BU HAFTA CHP’YE GELEREK BIR SUNUM YAPACAK VE SORULARIMIZI YANITLAYACAK”

Özel, MİT Başkanı’nın 'CHP’ye ziyareti' sorusuna şu yanıtı verdi:





"MİT’ten henüz bilgi almadık. Bu hafta içinde planlayacağız. Şuradan kaynaklanıyor. MİT AK Parti MKYK’sına gitti ve bir sunum yaptı. İbrahim Bey, AK Parti binasında. Ben de bir yazı yazdım, o yazıyı hemen söylemedim yani MİT’e yolladım, hani hemen iletişimini yapmadım. Magazinleşmesin, ciddiyetini korusun diye. Yazıda şunu söyledim, ‘Eğer ülkenin son seçimlerinin ikinci partisine verilecek bir bilgi varsa birinci partisinden niye esirgiyorsunuz?





Ve dedim ki ‘Bir sunum yapıyorsanız bu sunumu gelin bize de yapın’. Sayın İbrahim Kalın da büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi. Dedi ki ‘Yazınızı aldım, haklısınız. Biz size gelecek hafta bir yoğunluğumuz var’, onun boş günleri vardı ama o günlerde ben doluydum. Dedi ki ‘Uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz’. Bunu konuştuk.





Bu konuda Mansur Bey’in haberi oldu, Mansur Bey bir gazeteci arkadaşımıza söylerken, ‘MİT Müsteşarı ile Özgür Bey görüşmüş’ demiş. O 29 Ekim görüşmesi, zaten bu konuda 29 Ekim’den 1-2 gün sonra olunca, onu telefon görüşmesi gibi anlayıp ‘MİT Müsteşarı Özgür Özel‘i telefonla aradı’ dediler. Oysa ki yüz yüze görüştük, Anıtkabir‘de görüştük, 29 Ekim’de. Ama önümüzdeki hafta içinde yani bu içine gireceğimiz hafta, Sayın MİT Başkanı, CHP'ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik."







