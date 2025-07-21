Samanyolu Haber /Gündem / MİT Başkanı Kalın, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi /21 Temmuz 2025 14:20

MİT Başkanı Kalın, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. İbrahim Kalın saat 14.00’te AKP’yi, saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek. Kalın, Bahçeli'ye PKK'nin silah bırakması hakkında bilgi verdi.

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İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunacak.

KALIN'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
Bu kapsamda MİT Başkanı Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, 12.30'da başladı.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Bugün ziyaretler kapsamında Kalın'ın saat 14.00’te AKP ve saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu ile de görüşmesi bekleniyor.
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