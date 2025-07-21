Samanyolu Haber /Gündem / MİT Başkanı'ndan partilere süreç ziyareti /21 Temmuz 2025 17:22

MİT Başkanı'ndan partilere süreç ziyareti

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ziyaretleri başladı. Görüşmelerde Kalın’ın, son olarak PKK’nin silah bırakma töreni düzenlediği yeni süreç ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi vereceği belirtiliyor. İbrahim Kalın, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü. Daha sonra AKP Meclis Grubu’nu ziyaret etti. Oradan da DEM’e geçti…

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunuyor. İbrahim Kalın, bugün saat 12.30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

MİT Başkanı Kalın, Bahçeli ile görüşmesinin ardından AKP Meclis Grubu’nu ziyaret etti. AKP Grup Yönetim Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, AKP grup başkanvekilleri ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı.

 

İbrahim Kalın, daha sonra saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret etti. DEM’den yapılan paylaşımda, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’yle görüştü.” denildi.
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