MİT Başkanı'ndan partilere süreç ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunuyor. İbrahim Kalın, bugün saat 12.30’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.



MİT Başkanı Kalın, Bahçeli ile görüşmesinin ardından AKP Meclis Grubu’nu ziyaret etti. AKP Grup Yönetim Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, AKP grup başkanvekilleri ile AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı.







İbrahim Kalın, daha sonra saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu’nu ziyaret etti. DEM’den yapılan paylaşımda, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’yle görüştü.” denildi.