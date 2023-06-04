Samanyolu Haber /Politika / MİT Başkanlığı için adı geçen İbrahim Kalın siyahlara büründü /04 Haziran 2023 00:53

MİT Başkanlığı için adı geçen İbrahim Kalın siyahlara büründü

Kulislerde MİT Başkanı olarak görevlendirileceği konuşulan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya profil fotoğrafını değiştirdi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Kabinede yer alacak yeni isimlerin yanı sıra yeni Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün de açıklanması bekleniyordu.

Ancak Erdoğan bu iki göreve hangi isimleri getirdiğini açıklamadı.

Kulislerde bir süredir MİT Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın adı geçiyor.

Kalın, iddiaların ardından sosyal medya hesabında profil fotoğrafını değiştirdi. Kalın’ın, koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafı profil fotoğrafı yaptığı görüldü.
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