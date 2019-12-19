MİT davasında skandal iddia

Bold'tan Gazeteci Cevheri Güven'in haberine göre Ankara’da 18 Aralık sabahı gözaltına alınan ve savcılık tarafından “Başbakanlık eski çalışanları” olarak açıklanan 27 kişinin, Milli İstihbarat Teşkilatından(MİT) ihraç personel olduğu ve gözaltı sürecinde yoğun baskıya maruz kaldıkları öğrenildi.







Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunanların avukatlarının verdiği bilgiye göre, gözaltının ilk günü tehdit, hakaret ve psikolojik işkenceyle geçti.





Gözaltında bulunan eski MİT çalışanı H.Ç.’nin avukat eşinin verdiği bilgiye göre, gözaltında bulunanlar ilk gün 22.30’da ‘mülakata’ alındı ve yan yana dizili şişeler gösterilerek tecavüzle tehdit edildiler.





“KORKMUŞ VE PANİK HALDEYDİ”





H.Ç.’yi iki kez ziyaret ettiğini belirten avukat eşi, ilk görüşmesini dün yaptığını, her şeyin normal olduğunu, ancak gece yapılan sorgunun ardından bugünkü görüşmesinde kocasını panik halde gördüğünü anlattı:





“Eşim ihraç olduktan herhangi bir soruşturma, kovuşturma geçirmemişti. Görüştüğümde, paniklemiş ve korkmuştu. Normalde emniyette avukat görüşme odaları, kapalı ve kamera bulunmayan odalar ama Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde öyle değil. Odaların iki tarafı full cam. Dışarıdaki ses içeri geliyor, içerideki ses de dışarıya gidiyordur. Eşim, ‘burası iyi değil’ diyerek anlatmaya başladı. Akşam 22.30’da onunla aynı durumda olan 7 kişiyi almışlar, TEM’in içinde başka bir yere götürmüşler. Yarımşar saatlik ‘mülakat’ dedikleri görüşme yapmışlar. Yarım saatlik görüşmenin tamamında hakaret ve tehdit edilmişler. Eş üzerinden tehdit edilmiş, bu kısmın detayını vermedi sanırım bu kısım onu çok incitti. Aile üzerinden, annesi üzerinden tehdit ve hakaretler edilmiş.





‘Burada seni bıraksak dahi sivilde alırız, seni almak için illa arama kararına gözaltı kararına ihtiyacımız yok’ gibi şeyler söylemişler.”





“BU ŞİŞELERİ SİZİN İÇİN HAZIRLADIK”





“Sonra yan yana dizilmiş şişeler göstermişler. ‘Bak bu şişeyi senin için yağladık. Bugün sana merhaba diyoruz, yarın ne yapacağımızı tahmin edersin.’ şeklinde tehdit edilmiş. İtilip kakılma şeklinde muameleler yapılmış. Şuan mevcut durumda darp ve şiddet görmemiş. Psikolojik işkence var ancak ‘akıllı ol konuş’ şeklinde tehdit edilip ‘yarın yine görüşürüz’ denilerek yarın işkenceye başlanacağı ima edilmiş. Bu geceki sorguda neler yapılabileceği konusunda endişeliyim. Daha önce Dışişleri Bakanlığı eski çalışanlarında da aynı şeyler olmuş ve yaşadıkları ağır işkenceleri Ankara Barosu kayda geçirip rapor haline getirmişti.”





ANKARA BAROSU İNCELEME BAŞLATTI





Avukatlar, müvekkillerinin yaşadıklarıyla ilgili Ankara Barosu’na bilgi verdikleri, Baro İnsan Hakları Kurulu’na gözaltındaki kişilerle görüşebilmeleri için yetki verildiği öğrenildi.





Gözaltına alınan kişilerin, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü’nün Eskişehir yolundaki kampüsünün nizamiyeye göre son kısımdaki binasında tutuldukları belirtiliyor.





18 KİŞİ GÖZALTINDA





18 Aralık sabahı 27 eski Başbakanlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkartıldığına ilişkin açıklama yapıldı. 27 kişinin Başbakanlık değil MİT personeli olduğu öğrenildi. Gözaltına alınabilen 18 kişinin OHAL döneminde MİT’ten ihraç personel olduğu belirtiliyor. Aralarında istihbarat elemanı ve yardımcı personel olarak çalışanların bulunduğu ifade ediliyor. Gözaltıların cemaat soruşturması kapsamında yapıldığı belirtiliyor.





MİT çalışanlarının yargılanması için Ankara’da 34. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Sadece bir kurum personeline özel mahkeme kurulması, hukukçuların eleştirilerine neden oldu. 2019 yılı Şubat ayında kaçırılan ve 6 ay işkence yapıldıktan sonra Emniyet’e teslim edilen 6 kişi de bu mahkemede yargılanmaya başlandı.