MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü

15 Temmuz gerçeklerini araştırma platformu koordinatörü Selçuk Adıgüzel’in ortaya çıkardığı yeni bilgiler tam tersini söylüyor. Adıgüzel, yeni hazırladığı videoda MİT’e yapıldığı iddia edilen ihbarlarla ilgili şunları anlattı: “Bir istihbaratçının verdiği bilgiler çerçevesinde Osman Karaca’nın MİT mensubu geçmişine dair somut bilgiler, tartışmaların odağında bir cemaat ve bu cemaat içinde adeta MİT’in bir şubesi haline gelen bir klik, bu klik mensuplarının rejim adına 15 Temmuz projesi kapsamında üstlendiği görevler ve kurduğu tuzaklar, Osman Karaca’nın bu kişilerle bağı, isimler, adresler, görseller, 15 Temmuz ile ilgili yepyeni ve şok itiraflar videomuzda.”





