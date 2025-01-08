Samanyolu Haber /Gündem / MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü /08 Ocak 2025 22:57

MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü

AKP rejiminin kurgusuna göre 15 Temmuz, MİT'e giden ihbarcı Binbaşı Osman Karaca sayesinde engellendi. Karaca, 15 Temmuz sabahı öğrendiği bilgiyi hayatında ilk defa (!) gittiği MİT yerleşkesinde ihbara dönüştürmüştü. Oysa gerçekler bambaşkaydı.

SHABER3.COM

15 Temmuz gerçeklerini araştırma platformu koordinatörü Selçuk Adıgüzel’in ortaya çıkardığı yeni bilgiler tam tersini söylüyor. Adıgüzel, yeni hazırladığı videoda MİT’e yapıldığı iddia edilen ihbarlarla ilgili şunları anlattı: “Bir istihbaratçının verdiği bilgiler çerçevesinde Osman Karaca’nın MİT mensubu geçmişine dair somut bilgiler, tartışmaların odağında bir cemaat ve bu cemaat içinde adeta MİT’in bir şubesi haline gelen bir klik, bu klik mensuplarının rejim adına 15 Temmuz projesi kapsamında üstlendiği görevler ve kurduğu tuzaklar, Osman Karaca’nın bu kişilerle bağı, isimler, adresler, görseller, 15 Temmuz ile ilgili yepyeni ve şok itiraflar videomuzda.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MİT’e 15 Temmuz ihbarının sırrı çözüldü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:37