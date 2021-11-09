MİT’e CV gönderen gazetecilerin sayısı patladı

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve gazeteci Lûbe Ayar’ın ardından TİP Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık da bir anısını paylaştı. Ahmet Şık, gazeteci Fatih Polat’ın konuyla ilgili bir paylaşımına, “Birkaç yıl önce MİT’e çalışan biriyle sohbet ederken öyle dedi: “Teşkilata CV gönderip ‘sizinle çalışmak istiyorum’ diyen gazeteci sayısında devasa artış var.” karşılığını verdi.





Eski MİT’çi Mehmet Eymür’ün T24’den Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Eymür, söz konusu röportajda basında çok fazla MİT’çi olduğunu söylüyordu.