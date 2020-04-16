Samanyolu Haber /Gündem / MİT eski Müsteşar Yardımcısı Öneş: Adalet ve eşitlik kriteri zedelendi /16 Nisan 2020 08:58

MİT eski Müsteşar Yardımcısı Öneş: Adalet ve eşitlik kriteri zedelendi

TBMM’de kabul edilen infaz yasası ile ilgili eleştirilere, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş de katıldı. Öneş, MİT Kanunu’nun infaz yasasında kullanılmasının “intikam algısına” yol açtığını öne sürdü.

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MİT eski Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'e konuştu 

Öneş , “Anayasamız ve evrensel hukuk prensiplerine göre, adalet-eşitlik kriterleri zedelendi” dedi. 39 yıl MİT'te üst düzey görevlerde bulunan Öneş, “Corona virüsü bahane edilerek gündeme alınan bu yasanın, gerçekte siyasi amaçlarla şekillendirildiğini” söyledi. Öneş, şöyle dedi:

KAYGI VERİCİ

“Düşünce suçları, muhalif gazeteler ve yazarlar, demokratik muhalefet- siyaset yapıcıları ile örgütlü sivil toplum unsurları gibi ülkenin yaratıcı, inşa edici değerlerinin kapsam dışı bırakılmaları kaygı yaratıcıdır. MİT Kanunu sebebiyle yargılanmakta olanların da kapsam dışı bırakılmaları, Cumhuriyet tarihimizde bir ilki ortaya çıkarması bakımından, özel maksada matuf bir planlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel olarak, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel gibi gazeteciler üzerinde yoğunlaşan baskının, gerçek sebebinin yazdıkları kitaplarla deşifre edilen Türkiye gerçekleri olduğu bir somut vakadır. Böylesi bir gerçeklik karşısında, MİT Kanunu kullanılarak, intikam alıcı bir algıya yol açılması, toplumun çıkarlarının korunabilmesi için önemli görevleri üstlenen bir kurumun yıpratılmasına yol açılması, kabul edilebilir bir durum değildir.”
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