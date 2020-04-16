MİT eski Müsteşar Yardımcısı Öneş: Adalet ve eşitlik kriteri zedelendi

KAYGI VERİCİ





“Düşünce suçları, muhalif gazeteler ve yazarlar, demokratik muhalefet- siyaset yapıcıları ile örgütlü sivil toplum unsurları gibi ülkenin yaratıcı, inşa edici değerlerinin kapsam dışı bırakılmaları kaygı yaratıcıdır. MİT Kanunu sebebiyle yargılanmakta olanların da kapsam dışı bırakılmaları, Cumhuriyet tarihimizde bir ilki ortaya çıkarması bakımından, özel maksada matuf bir planlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel olarak, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel gibi gazeteciler üzerinde yoğunlaşan baskının, gerçek sebebinin yazdıkları kitaplarla deşifre edilen Türkiye gerçekleri olduğu bir somut vakadır. Böylesi bir gerçeklik karşısında, MİT Kanunu kullanılarak, intikam alıcı bir algıya yol açılması, toplumun çıkarlarının korunabilmesi için önemli görevleri üstlenen bir kurumun yıpratılmasına yol açılması, kabul edilebilir bir durum değildir.”