MİT ile ilgili davada 3 isim için tahliye kararı çıktı

Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin gazetecilerin yargılandığı davada Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in tahliyesine karar verildi.





Türkiye’nin Libya’ya gönderdiği bir MİT mensubunun vefat etmesinin ardından ifşa edildiği gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat C¸elik ve Aydın Keser hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verirken, OdaTV Yayın Yönetmeni Barıs¸ Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.





Yurt dışında bulunan Erk Acarer için ise yakalama kararının devamına karar verildi. Bir sonraki duruşmanın 9 Eylül’de yapılmasına karar verildi.