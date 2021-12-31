Samanyolu Haber /Gündem / MİT’in Kamboçya’dan kaçırdığı okul müdürü Karaca için 22 yıl hapis istendi /31 Aralık 2021 10:33

MİT’in Kamboçya’dan kaçırdığı okul müdürü Karaca için 22 yıl hapis istendi

Savcı, MİT'in Kamboçya'dan kaçırarak Türkiye'ye getirdiği Zaman International School eski okul müdürü Osman Karaca'nın casusluk suçlamasından beraatini, Gülen cemaati üyeliğinden ise 22 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt dışından kaçırarak Türkiye’ye getirdiği Osman Karaca’nın yargılandığı davada mütalaasını hazırlayan savcılık, Karaca’nın “uluslararası casusluk” suçlamasından beraatini “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçlamasından ise 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Karaca, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Okunan mütalaada, tutuklu sanık Osman Karaca’nın “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın “uluslararası casusluk” suçundan ise beraatine hükmedilmesi istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Karaca ve avukatı, savunma için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık ve avukatına süre verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karaca’nın Kamboçya’daki Zaman International School’da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında Meksika’da görevlendirildiği iddia ediliyor.

Osman Karaca’nın, Meksika’nın Meksiko şehrinde Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıktığı belirtilen iddianamede, bu derneğin TUSKON ile bağlantılı olduğu da vurgulanıyor.

İddianamede, Bank Asya’ya para yatırdığı ve ByLock kullandığı öne sürülen iddianamede, sanığın, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ile “uluslararası casusluk” suçlarından 16 yıldan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Hakkında arama ve yakalama kararı olan Karaca, MİT tarafından Kamboçya’dan kaçırılmış ve 19 Ekim 2019’da Türkiye’ye getirilmişti. Karaca, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçlamsıyla tutuklanmıştı.

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