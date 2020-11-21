MİT, İstanbul’a üniversite okumaya gelen öğrencileri takibe almış

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 1 yıl önce ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan M.C.’den 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin elde edildiği öne sürüldü.





MİT, TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPMIŞ





MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasının ‘kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon’ yaptıkları gerekçesiyle operasyon başlattı.





Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul’a üniversitede okumak için gelen öğrencilere, öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı gerekçesiyle “güncel üniversite öğrenci yapılanması”ndan sorumlu olmakla suçlanan 8 kişi ve evlerde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi.





Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları hakkında yakalama kararı olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için “gaybubet evlerinde” saklandıkları iddia edildi.





13 KASIMDA 7 İLDE OPERASYON YAPILDI, 28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





‘Bu bilgiler ışığında’ harekete geçen ekipler, ilk operasyonu 13 Kasım’da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirerek, 28 öğrenciyi gözaltına aldı.





Gözaltına alınan öğrencilerden beşinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ‘itirafçı’ olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul’da üniversite okuyan öğrencilere yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdikleri öne sürüldü.





Alınan ifadeler doğrultusunda yeni tespit edilen öğrencilere yönelik olarak bu sabah düzenlenen ikinci operasyonda, 11 şüpheli daha gözaltına alındı.





Gözaltındaki 39 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.