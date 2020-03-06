''MİT Libya'da'' diyen yanıyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, ifadeye çağrıldığını duyurdu.



Ağırel şahsi Twitter hesabında, "Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30'da ifade vermeye gideceğim." ifadelerini kullandı.

Yeniçağ gazetesi Libya'da şehit olan askerlerin sessiz sedasız gömüldüğüne dair haber yapmasının akabinde Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel Twitter ve mail hesapları çalınmıştı.

Hesapların çalınması esnasında Vodafone ve Turkcell içinden birilerinin hackerlara yardımcı olduğu ortaya çıkmıştı.



OHAL DÖNEMİNDE MİT'E OLAĞANÜSTÜ YETKİLER VERİLDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde yayımladığı 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile MİT personelinin her ne şekilde olursa olsun isim, adres, aile bilgileri ve fotoğraflarının paylaşanlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açmıştı.





MİT'e sınırsız yetki veren söz konusu KHK ile MİT personeline soruşturma açılabilmesi Cumhurbaşkanı'nın onayına bağlandı.