MİT mensupları için özel mahkeme kuruldu









Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandığı, 785 sayılı kararla Ankara’da 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ne kurulmasına karar verdi.





Hürriyet'in aktardığına göre, kuruluş işlemleri tamamlanan mahkeme, ilk etapta sadece MİT görevlilerinin yargılandığı davalara bakmakla görevlendirildi.





Özel mahkemenin sonraki süreçte diğer terör dosyalarına bakıp bakmama durumuna ise diğer mahkemelerdeki iş yüküne göre karar verileceği belirtildi.





Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin faaliyete başlamasıyla birlikte, savcılığın, MİT görevlileri hakkında sürdürülen soruşturmaların hızlandırılarak seri bir şekilde iddianameleri düzenlemeye başladığı bildirildi.





Mahkeme heyetinin, CMK’daki ‘kamu güvenliği’ hükmü nedeniyle bazı duruşmaları kapalı yapabileceği ifade edildi.





Bu mahkemeye, 16 Eylül tarihinden itibaren dosya verilmeye başlandığı belirtildi.