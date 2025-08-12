Samanyolu Haber /Gündem / MİT, Nazım Hikmet belgesini 75 yıl sonra yayımladı /12 Ağustos 2025 19:26

MİT, Nazım Hikmet belgesini 75 yıl sonra yayımladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, bazı tarihi belgeleri paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MİT, şair Nazım Hikmet'in 'Davet' şiirinin yer aldığı ve kendi el yazısı ile çiziminin bulunduğu belgeyi kamuya açtı.

SHABER3.COM

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. Arşiv belgesinde, Nazım Hikmet’in imzası ile birlikte “1950” tarih notu ve Nazım Hikmet’in “Davet” şiirine ait dizeler yer alıyor.

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. MİT, şair Nazım Hikmet’e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi olarak yayımladı.

MİT’in paylaştığı arşiv belgesinde, Nazım Hikmet’in imzası ile birlikte “1950” tarih notu ve Nazım Hikmet’in “Davet” şiirine ait dizeler yer alıyor.



Şiir ise şu şekilde:

– Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim…

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim…

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim…

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim.
