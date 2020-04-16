Samanyolu Haber /Politika / MİT peşini bırakmıyor! /16 Nisan 2020 14:43

MİT peşini bırakmıyor!

Libya'da devam iç savaşta görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelini deşifre ettikleri iddiası ile Oda TV'den üç, Yeniçağ gazetesinden iki olmak üzere beş gazeteci tutuklanmıştı. Aynı gerekçe ile İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında fezleke düzenlendi. Dokunulmazlığının kaldırılması hâlinde Özdağ hâkim karşısına çıkarılacak.

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SAMANYOLUHABER- İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada Libya'da hayatını kaybeden iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmıştı. 

Özdağ hakkında 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Özdağ hakkında fezleke hazırlandı. 

ÜMİT ÖZDAĞ DA MİT DOSYASINDAN YARGILANABİLİR

TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede Özdağ hakkında Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kaydedildi.

Beş sayfadan oluşan fezleke TBMM'nin takdirine sunuldu. Dokunulmazlığı kaldırılırsa İyi Partili Milletvekili Özdağ hâkim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Libya'da görevli MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre ettikleri iddiası ile soruşturma başlatmıştı. 

DAHA ÖNCE BEŞ GAZETECİ TUTUKLANDI

Soruşturmada Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik tutuklanmıştı. 

Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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