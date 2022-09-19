Samanyolu Haber /Gündem / MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu /19 Eylül 2022 13:40

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Avukat Vural Ergül, MİT TIR’ları davasında yalan beyanlarıyla insanların mahkum edilmesine neden olan ‘Harput’ kod adlı gizli tanığın görüntüsünü yayınladı.

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’larını durduran Adana eski Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu’nun da avukatı olan Vural Ergül’ün yayınladığı görüntüde ‘Harput’ kod adlı Mehmet Avlar, ‘devletine’ hizmet ettiğini söylüyor. Avlar, bir çok davada farklı ‘kod’ adlarıyla ‘seri’ olarak gizli tanıklık yaptığını itiraf ediyor. İşte o kod adlarından bazıları; M.A, Uçak, Harput, Dumlupınar, Mert…

Mehmet Avlar, söz konusu videoda, “Bu Vural Ergül benim için çakma diyor, yalancı şahit diyor. Adam beni telefonumdan aradı. ‘Ben seni deşifre ettim’ diye övünüyor. Devletine hizmet eden adamı deşifre eden adam yargılanmıyor bu ülkede! Ben de artık kendimi savunmak durumunda kaldım. Neden; benim bir ailem var. Bu insanlar beni yanlış tanıyacaklar.” diyor.


İKİ GİZLİ TANIKTAN BİRİ ERGENEKON, DİĞERİ IŞİD DAVASI SANIĞI!

‘Harput’ kod adlı Mehmet Avlar, MİT TIR’ları davasının iki gizli tanığından biriydi. Diğer gizli tanık ‘Alpaslan’dı. Mehmet Avlar, Ergenekon davasının da sanıklarındandı. Avukat Vural Ergül’ün verdiği bilgilere göre ‘Alpaslan’ ise IŞİD davası sanığıydı… MİT TIR’ları davasında sanık askerler için ‘terör örgütü üyesi’ diyen iki tanık işte bu iki isimdi.

Hatay ve Adana’da Ocak 2014’te farklı tarihlerde iki TIR’ın durdurulmasının ardından açılan davada sanıklara casusluk suçlaması yöneltilmişti. 18 kişiye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme’ ve ‘devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama’ suçlarından hapis cezası verilmişti.


YARGITAY CEZALARI ONADI

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nde görülen ve 28 Haziran 2019’da karara bağlanan MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin 54 sanıklı davanın temyiz incelemesi geçtiğimiz yıl temmuz ayında tamamlandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararları ile 24 sanık hakkındaki beraat kararlarının onanmasına karar verdi. Kurul, üç sanık hakkındaki hükme bozma kararı verirken, dokuz sanık yönünden ise dosyayı ayırdı.

Kurul ayrıca, tüm sanıklar hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçundan verilen beraat kararlarına ilişkin ise temyiz taleplerinin reddine hükmetti.
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