MİT Tırları davasının savcıları yıllardır cezaevinde

Sedat Peker’in bu haftaki videosunun konusu sadece yurt içinde değil yurt dışında da AKP ve Erdoğan’ın başını ağrıtan MİT Tırları konusuydu. Peker’in “kol bacak kopartacağım” diyerek paylaştığı bilgileri, 6 yıl önce soruşturmanın savcıları çok daha fazlasıyla ortaya koymuştu. Eski savcılar Osman Şişman ve Aziz Takçı savunmalarında MİT Tırlarıyla ilgili detaylı bilgiler vermişlerdi.







Bold'da yer alan habere göre ‘MİT Tırları’ davası AKP ve Erdoğan’ın peşini bırakmıyor. Sedat Peker son videosunda bu olayın bilinen en kilit ismi olarak bildiklerinin bir kısmını anlattı. Suriye’de iç savaşın en şiddetli olduğu dönemde Suriye’ye silah gönderildiği iddiası Adana’da 19 Ocak 2014’de durdurulan tırlarla ete kemiğe bürünmüştü. Peker, verdiği bilgilerle bir çok savcı ve kolluk kuvvetinin yargılandığı davanın seyrini değiştirecek açılamalar yaptı.





Mafya babası Sedat Peker sayesinde, bugün herkes Suriye’de IŞİD’in bir kolu olan El Nusra’ya Türkiye’den kamu görevlilerin tarafından taşınan silahları konuşuyor. Peker bu kirli ticarette Saray’a ait izlere de dikkat çekiyor.





TERÖR OLAYLARINA KARIŞAN KAMU GÖREVLİLERİ





Peker’in anlattıkları, 6 yıl önce MİT Tırları’nı durduran tutuklu Savcı Özcan Şişman’ın Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği savunmayı akıllara getirdi. Kendisini yargılayan Mahkeme Heyetine hukuk dersi veren Şişman, mühimmat yüklü tırlara Reyhanlı sınır kapısından çıkışına kadar kamu görevlilerince refakat edildiğini anlattı.





Bazı Kamu görevlilerin terör örgütlerine silah taşıdıklarını tespit ettiklerini söyleyen Şişman, bazı kamu görevlilerinin de Reyhanlı saldırısı gibi ölümlü terör olaylarına karıştıklarını ve bunun yürütülen soruşturmalarda tesadüfen ortaya çıktığını anlattı.









"ALNIM AÇIK"







Aynı davada tutuklu Savcı Aziz Takçı’nın Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunma da “Burada savunma yapmıyorum, iddianame yazıyorum” sözleri unutulmadı. Olayda bir kamyon silah olduğunu belirten Takçı, “Bunun bir terör suçu olduğunu anlamak için Cumhuriyet Savcısı olamaya gerek yok. Bir kamyon silah örgütsüz yapılmaz” dedi. Takçı yaptığı işlemlerin Ceza Kanunu’na uygun olduğunu belirtti. Yapılan yargılama sonrası Osman Şişman 17 yıl 3 ay, Aziz Takçı ise 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



