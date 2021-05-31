MİT Tırları’nı durduran 4 savcı için AİHM hükumetten savunma istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, MİT Tırlarını durdukları gerekçesiyle 8 Mayıs 2015’te tutuklanan eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski savcılar Aziz Takçı Özcan Şişman’ın başvurularını gündemine aldı.





AİHM, MİT Tırları’nı durdurdukları ve arama kararını uyguladıkları gerekçesiyle 2015’te tutuklanan ve ağır cezalar verilen savcılarla ilgili AKP hükumetinden savunma istedi. Savcıların şikayetlerine yer veren AİHM, savcıların iç hukukta savcılar ve hakimler için sağlanan usuli güvencelere aykırı olarak tutuklandıkları, suç işlediklerine dair herhangi bir şüphe olmaksızın ve ilgili ve yeterli gerekçeler olmaksızın gözaltında tutulduklarını kaydetti. Tutuklu savcıların “savcı olarak mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklu kaldıklarını” öne sürdüğünü kaydeden AİHM, iki başvuruda ise Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları uzun süre incelemediği şikayetinin bulunduğunu belirtti.





USULİ GÜVENCELER UYGULANDI MI, MAKUL ŞÜPHE VAR MIYDI?

AİHM, Türkiye’nin savunmasını isteyerek şu soruları yöneltti:





Başvuranların tutukluluğu, savcılara iç hukuk tarafından sağlanan usuli güvenceler göz önünde bulundurularak “yasanın öngördüğü usule uygun olarak” mı gerçekleşti?

Başvuranların, suç işlediklerine dair “makul şüphe” temelinde gözaltına alınmış oldukları kabul edilebilir mi?

Başvuranların tutuklu yargılanmasına karar veren ve tedbire karşı yapılan itirazları inceleyen yargıçlar, söz konusu özgürlükten mahrumiyeti desteklemek için ilgili ve yeterli gerekçe sunma yükümlülüklerini yerine getirdiler mi?

Başvuranların, özgürlükten yoksun bırakılmalarının hukuka uygunluğuna itiraz edebilecekleri bir hukuk yolu var mıydı?

SAVCILARA AĞIR CEZALAR VERİLDİ

MİT tırlarının durdurdukları ve arama yaptıkları gerekçesiyle eski başsavcı Süleyman Bağrıyanık, başsavcıvekili Ahmet Karaca, savcılar Aziz Takçı ve Özcan Şişman 8 Mayıs 2015’te tutuklanmıştı. Yargıtay, Süleyman Bağrıyanık’a 22 yıl 6 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’na 20 yıl, Aziz Takçı’ya 26 yıl, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’a 20 yıl, 5 ay, Ahmet Karaca’ya 18 yıl 9 ay, Özcan Şişman’ı 17 yıl 3 ay hapis cezası verdi.