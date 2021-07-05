Samanyolu Haber /Gündem / MİT yaklaşık 1 ay önce kaçırdığı Orhan İnandı'yı ortaya çıkardı /05 Temmuz 2021 22:28

MİT yaklaşık 1 ay önce kaçırdığı Orhan İnandı'yı ortaya çıkardı

Erdoğan, Kırgısiztan’da 31 Mayıs’ta kaçırılan Orhan İnandı’nın MİT tarafından Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

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Saray’daki Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’ta Kızgızistan’ın başkenti Bişkek’te kaçırılan Sapat Eğitim Kurumlarının kurucusu Orhan İnandı’nın Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, “Orhan İnandı, MİT Operasyonuyla Türkiye’ye getirildi” dedi.Erdoğan 31 Mayıs'tan bu yana Orhan İnandı'nın nerede tutulduğu konusunda her hangi bir açıklama yapmadı. 

Orhan İnandı 31 Mayıs akşamı 18.00 sularında evinden çıkmış, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Otomobili 1 Haziran gece yarısı 04.20 sıralarında evinin yakınındaki bir caddede bulundu. Olayın duyulması üzerine yüzlerce insan İnandı’nın tutulduğu ileri sürülen Kırgızistan Türk Büyükelçiliği’nin önünde toplandı. “Orhan İnandı nerede, Orhan İnandı bulunsun” sloganları atan kalabalık grup, yetkililerden açıklama bekledi ancak Türkiye’den konuya ilişkin bugüne kadar tek satır bir açıklama bile yapılmamıştı.

Hatta yandaş medyada İnandı’yı kaçıranın MİT olmadığı, olayda Kırgızistan istihbarat birimlerinin parmağı olduğu bile yazılmıştı.


 31 Mayıs'tan bu yana İnandı'nın akıbetini araştıran ailesi ve yakınlarını bir çok uluslararası kuruluş destek olmuştu. 

Şimdi ailesi geçen sürede Orhan İnandı'ya kötü muamele ve işkence yapılmasından endişe duyuyor 


Kırgız vatandaşı olan İnandı’nın kaçırılma olayı ülkede büyük yankı uyandırdı. Kırgız Meclisine de taşınan olay ile ilgili en üst düzey Kırgız makamlardan açıklamalar geldi. İnandı’nın yakınları ve sevenleri onun MİT tarafından kaçırıldığını ve Bişkek Büyükelçilik binasında tutulduğunu iddia ediyordu. İnandı’nın serbest bırakılması için elçilik binası önünde başlayan eylemler 1 aydır devam ediyordu.

EŞİ BUGÜN ADALET NÖBETİNE BAŞLAMIŞTI
Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı kaçırılan eşi için bugün adalet nöbeti başlattığını duyurmuştu. Eylem planını sosyal medyadan duyuran Reyhan İnandı: “Bugün itibariyle adalet nöbetime başlıyorum. Rabbim utandırmasın. Tüm kayıplarımız bulunsun. Zalimleri avanesi ile birlikte Allah’a havale ettim” dedi.

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