MİT yöneticisi Enver Altaylı'yı 'MİT ve TSK'da deşifre ettiği Rus ajanları' tutuklattı

Gülen cemaati yöneticisi olmak ve casusluk suçlamalarıyla 42 yıl hapis istemiyle yargılanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı eski üst düzey yöneticisi Enver Altaylı’nın 2015’te Rus istihbaratının Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak için hazırladığı çok gizli bir raporu dönemin Başbakanı Davutoğlu’na ilettiği belirtildi.





Rusya Federasyonu İstihbarat Teşkilatı (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov’a sunulmak üzere FSB Müdür Yardımcısı General Sirotkin Gennadyeviç tarafından hazırlanan raporun Davutoğlu’na sunulmak üzere o kendisine iletildiğini o tarihte Başbakan Başdanışmanı olan Feridun Bilgin de kabul etti.





Independent Türkçe’de yer alan habere göre FSB Müdür Yardımcısı Sirotkin tarafından FSB Başkanı Brotnikov’a sunulduğu belirtilen ve Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına giren o raporda MİT içindeki Rusya Federasyonu ajanlarından bahsediliyor ve şu ifadeler kullanılıyor:





‘SIZDIRILMIŞ AJANLARIMIZ DEVLETİN BAŞINI YANLIŞ BİLGİLERLE BESLESİNLER’





“İstihbaratın üst düzey yönetimindeki sızdırılmış ajanlarımız, önümüzdeki yakın zamanda, devletin ve devletin başındakileri yanlış bilgiler ve yanlış istihbaratla beslesinler. Genelkurmay Başkanlığı’ndaki bizimle irtibatta olan kişi de aynı yönde çalışmalarına devam etsinler.”





Önümüzdeki yakın zamanda Türkiye’ye gaz verecek ülkelerden biri de Azerbaycan olduğu için, şimdiden Cumhurbaşkanı Aliyev’e elimizdeki kozları ve enstrümanları kullanarak maksimum baskı uygulamak. Aynı zamanda da hazırda bekletilen özel timlerin, Katar’ın gelecekte yapılabilecek gaz borusunun geçeceği bölgelerde terör yapacak ve boru hattını yok edecek ekiplerini hazırda tutmak gerekiyor.





‘ERDOĞAN’I İTTİRMEK VE DİKTATÖRLÜK GÜCÜNÜ ÇOĞALTMAK GEREK’





TC’nin Cumhurbaşkanı’nı, ‘Her şeyi gücümle kontrol edebilirim’ yönünde ittirmek ve diktatörlük gücünü çoğaltmak.”





Raporda, Rusya’da özel kamplarda eğitim gören 350 kişilik bir Kürt grubunun Dağıstan-Azerbaycan üzerinden İstanbul’a sevk edilmesi planlanıyor. Bu gruplara, Rus Sberbank tarafından yönetilen Denizbank üzerinden mali destek verileceği ifade ediliyor.





‘CUMHURBAŞKANI GÖREVİNE GETİRİLECEK KİŞİYİ ANALİZ ETMEK’





Cumhurbaşkanı’nın politikasından ve Rusya Federasyonu’ndaki ticarete uyguladığımız baskıdan en çok zarar gören muhalif parti mensubu ve iş adamları arasından Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık görevlerine getirilebilecek kişiyi analiz etmek ve bulmak. İlgili talebin gelmesi durumunda AKP rakiplerinden olacak şekilde tamamen yeni bir parti kurmak. Partilerinden çıkarılmış ve kovulmuşlar tercih edilmeli.”





Raporda, AKP mensuplarının Atatürk’ü aşağılaması da planlanıyor:





“AKP adına Kemal Atatürk’ün aşağılanması ve karalanması politikasını maksimum derecede ilerletmek ve böylece halk kitlelerinin hükümete karşı kin ve nefretini arttırmak. Çünkü Türk halkı, Atatürk ruhunda terbiye görmüştür. Böylece halk ve gençlik iktidara karşı kitlesel mitingler yapar.”





‘TSK İÇİNDEKİ GİZLİ GRUPLAR MAKSİMUM DERECEDE KULLANILMALI’





TSK’nın eski üst düzey mensuplarının kullanılarak darbe için ortam oluşturulabileceğinin belirtildiği raporun ayrıca ‘Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin eski üst düzey askerleri ve askeri istihbarat mensupları arasındaki gizli grupları maksimum derecede kullanmak ve böylece yakın gelecekte darbe yapmanın mümkün olacağını anlamalarını sağlamaktan söz ediliyor.





Rapora göre Cumhurbaşkanı’nın askeri darbe ile tutuklanmasının sağlanması da hedefleniyor:





“Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem Genelkurmay’ın üst düzey askeri yönetimine baskı manivelalarını olabildiğince kullanmak ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin üst subay kadrosunda hükümet karşıtı havayı arttırmak ve dolduruşa gelmelerini sağlamak. Neticede, ülkenin açık ve gizli askeri yönetimini aşamalı olarak ve yavaş yavaş askeri darbe ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile üst yönetimini tutuklamasına sevk etmek.”





ALTAYLI: BENİ SUÇLAYANLAR DEVLETİN GİZLİ BİLGİSİNİ RUSYA İLE PAYLAŞTI





Tutuklu eski MİT’çi Altaylı, Rusya Federasyonu’na ait istihbarat belgesinin telefonunda bulunmasına ilişkin savunmasında 2017 Ağustos’unda tutuklanmasına, devletin hassas kurumlarına sızmış Rus ajanları ve bazı Rusçu yazarların neden olduğunu söyledi.





Bu raporun iddia makamı tarafından dosyaya konularak, deşifre edildiğini ve bunun suç olduğunu söyleyen Altaylı, ‘Gizli tutulması Türkiye’nin güvenliği açısından, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından şart olan bu belge iddia makamı tarafından dünyaya ilan ediliyor. Suç işliyor. Ruslar böylelikle, Türk devletinin elinde olan gizli bir bilgiden haberdar edilmiş olmaktadır. Yani beni casuslukla suçlayan iddia makamı, aslında devletin gizli bir bilgisini Ruslar ile paylaşmaktadır.’ dedi.





Altaylı ayrıca, Türkiye’nin 24 Kasım 2015’te hava sahasını ihlal eden Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’ne ait SU-24 savaş uçağını düşürdükten sonra hazırlandığı belirtilen raporu, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’a verdiğini ve onun aracılığıyla üst düzey devlet görevlilerine ulaştırılmasını sağladığını söyledi.