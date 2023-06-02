'MİT'e alacağız' denilerek istismar edilmişti, okul müdürleri memurluktan ihraç edildi

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'nın, "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) memur olarak alacağız" denilerek 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü idari soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edildi.





Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl lise son sınıfta okuyan G.A. isimli öğrenciye, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" demiş, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırmış, Mandal'ın G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.





G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi olmuş, kendisini "MİT mensubu" olarak tanıtan elektrik ustası Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım 2022'de "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmıştı.





Soruşturma kapsamında; G.A. ve Mandal'a 'dini nikah' kıyan okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü olan Asuman Sahar Koleri tutuklandı.





37'şer yıl hapis istemi

Şüpheliler hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. içinse "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istendi.





Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 hafta önce Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nca memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.