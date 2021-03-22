Mithat Sancar hakkında soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında, dün Diyarbakır Newroz’unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlattı.







Sancar hakkında, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.





Mithar Sancar dün Diyarbakır Newroz'undaki konuşmasında, HDP'ye açılan kapatma davasını eleştirmiş ve "Siyasetle yenemedikleri HDP’yi, şimdi savcılarını harekete geçirerek kapatmaya çalışıyorlar. Hadi diyelim HDP’yi kapattınız, bu halkı ne yapacaksınız. Hangi güç yeter bu halkı kapatmaya, hangi güç yeter bu iradeyi kapatmaya, başaramayacaklar. HDP dükkan mıdır? Siz neyi kapatıyorsunuz. HDP halktır halk, HDP umudun adresidir, HDP bu ülkede özgürlük ve barış içinde yaşamın güvencesidir. Buna engel olamayacaksınız. İşte buradayız bu size dert olsun, kaybedeceksiniz” demişti.