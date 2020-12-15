MİT'in İranlı ajan operasyonu

Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü "casusluk" soruşturmasında gözaltına alınan iki İranlı'nın 4 Ocak 2020'de Irak'ın başşehri Bağdat'ta hava operasyonuyla öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye bağlı çalışan İran İstihbarat Servisi SAVAK görevlisi olduğu iddia edildi.





Aynı soruşturmada Yüksekovalı ve uyuşturucu kaçakçılığı organizatörlerinden H.F.'nin iki adamı da gözaltına alındı. Yüksekovalı H.F.'nin anne tarafından Zindaşti'nin akrabası olduğu ve Zindaşti'nin eşine Türkiye kimliği çıkarılmasında yardımı olduğu belirtiliyor.





BURHAN KUZU TAHLİYE İÇİN MAHKEMEYİ ARAMIŞTI





T24'ün haberine göre, İran gizli servisinin Türkiye'deki bağlantıları sayesinde rejim muhaliflerinin Türkiye'de kaçırılarak İran'a götürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşılmasıyla operasyon için hazırlık yapıldı.







MİT'in uzun süre yaptığı teknik ve fiziki takip sonrasında 2018'de uyuşturucu kaçakçılığından yargılandığı davada mahkeme tarafından serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin bağlantıları tespit edildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Burhan Kuzu'nun Zindaşti'nin tahliyesi için hâkimleri telefonla aradığı ortaya çıkmıştı. Hakkında iddianame hazırlanan Kuzu'nun 1 Kasım 2020'de yeni tip Koronavirüs'ünden (Covid-19) hayatını kaybettiği açıklanmıştı.





"ZİNDAŞTİ, KASIM SÜLEYMANİ İLE İRTİBAT HÂLİNDEYDİ"





Hem İran hem de Türkiye vatandaşı olan Zindaşti'nin uzun süredir İran Gizli Servisi'nin kontrolü altında tutulduğu ifade edildi. Zindaşti'nin geçen ocakta Irak'ta hava operasyonu ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile diyalog halinde olduğu öne sürüldü.





Süleymani'nin, Zindaşti'nin İran'da ikamet eden iki kayınbiraderini tutuklattığı, Türkiye'de rejim muhaliflerinin yakalanarak İran'a getirilmesi karşılığında Zindaşti'nin kayınbiraderlerinin serbest bırakılması anlaşması yapıldığı ifade edildi.





Zindaşti ile İran Gizli Servisi'nin anlaşma sonrasında uyuşturucu kaçakçısı ile adamlarının 2017'de İstanbul'da faaliyet yürüten GEM TV isimli prodüksiyon ve eğlence şirketinin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağının öldürttükleri anlaşıldı.





ALGORİTMA UZMANI MESUT MEVLEVİ SUİKASTİNDE ZİNDAŞTİ İZİ





Aynı ekibin daha sonra 2019 yılı kasım ayında yine İstanbul'da rejim muhalifi olan algoritma uzmanı mühendis Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi eylemini gerçekleştirdikleri yönünde bilgilere ulaşıldı.





İstanbul'daki operasyonda ayrıca tutuklananlar arasında Yüksekovalı uyuşturucu kaçakçısı H.F.'nin iki adamı tutuklandı. Zindaşti'nin anne tarafından akrabası olan H.F.'nin, Zindaşti'nin eşine N.F. adına sahte Türkiye kimliği verilmesi konusunda yardımcı olduğu öğrenildi.





Gözaltına alınanlar arasından Türkiye'de kaçırılan İranlı rejim muhaliflerinin yasa dışı yollardan İran'a götürülmesine yardım eden Vanlı kaçakçıların bulunduğu belirtildi.