Samanyolu Haber /Gündem / MİT'in Malezya'dan kaçırdığı eğitimci yıllar sonra İsveç'te ailesine kavuştu /25 Mayıs 2025 16:26

MİT'in Malezya'dan kaçırdığı eğitimci yıllar sonra İsveç'te ailesine kavuştu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 2017 yılında Malezya’dan yasadışı yollarla kaçırılarak Türkiye’ye götürülen ve Denizli’de 91 ay yattıktan sonra 26 Aralık 2024’te tahliye edilen eğitimci İsmet Özçelik (66), dün gece İsveç’te yaşayan ailesine kavuştu.

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9 yıl sonra babasına kavuşmanın heyecanını yaşayan kızı Rana Özçelik, sosyal medya hesabından havaalanında çektikleri videoyu paylaşarak, “9 yıl bu anı bekledim. 9 yıl sonra babama sarıldım. Bugünlere ulaştıran rabbime şükürler olsun. Darısı tüm masumların başına.” dedi.

51 GÜN MALEZYA’DA, 7 YIL 7 AY DENİZLİ’DE HAPİS YATTI

TR724'te yer alan habere göre 4 Mayıs 2017’de Malezya’dan kaçırılarak Türkiye’ye götürülen İsmet Özçelik, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında, dini sohbet vermek, Bank Asya’ya para yatırmak, Bylock kullanmak ve Konya Mevlana Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Vakfı’nda görev yapmak gerekçesiyle 9 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

51 gün Malezya’da, 7 yıl 7 ay (91 ay) Denizli T Tipi Cezaevi’nde tutuklu kalan Özçelik, kalp ve şeker hastası olmasına rağmen ne denetimli ne de şartlı tahliye hakkından yararlandırıldı.


ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN TESBİH YAPTIĞI İÇİN CEZASI ARTTIRILDI

Cezaevi yönetiminin izin verdiği plastik çataldan bozma bir aletle zeytin çekirdeklerini delerek tespih yapan Özçelik’in tahliyesi, denetimli serbestlik hakkına 6 gün kala keyfi açılan disiplin soruşturmasıyla 10 ay daha ceza verilerek tahliyesi engellendi.

HAPİSTE KALP KRİZİ VE KISMI FELÇ GEÇİRDİ

Tutuklandıktan 2 yıl sonra 2019 yılında kalp krizi, geçen yıl mayıs ayında kısmı felç geçiren Özçelik’e Adli Tıp Kurumu felç ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdi.

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