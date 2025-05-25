MİT'in Malezya'dan kaçırdığı eğitimci yıllar sonra İsveç'te ailesine kavuştu

9 yıl sonra babasına kavuşmanın heyecanını yaşayan kızı Rana Özçelik, sosyal medya hesabından havaalanında çektikleri videoyu paylaşarak, “9 yıl bu anı bekledim. 9 yıl sonra babama sarıldım. Bugünlere ulaştıran rabbime şükürler olsun. Darısı tüm masumların başına.” dedi.





51 GÜN MALEZYA’DA, 7 YIL 7 AY DENİZLİ’DE HAPİS YATTI





TR724'te yer alan habere göre 4 Mayıs 2017’de Malezya’dan kaçırılarak Türkiye’ye götürülen İsmet Özçelik, Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında, dini sohbet vermek, Bank Asya’ya para yatırmak, Bylock kullanmak ve Konya Mevlana Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Vakfı’nda görev yapmak gerekçesiyle 9 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.





51 gün Malezya’da, 7 yıl 7 ay (91 ay) Denizli T Tipi Cezaevi’nde tutuklu kalan Özçelik, kalp ve şeker hastası olmasına rağmen ne denetimli ne de şartlı tahliye hakkından yararlandırıldı.









ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN TESBİH YAPTIĞI İÇİN CEZASI ARTTIRILDI





Cezaevi yönetiminin izin verdiği plastik çataldan bozma bir aletle zeytin çekirdeklerini delerek tespih yapan Özçelik’in tahliyesi, denetimli serbestlik hakkına 6 gün kala keyfi açılan disiplin soruşturmasıyla 10 ay daha ceza verilerek tahliyesi engellendi.





HAPİSTE KALP KRİZİ VE KISMI FELÇ GEÇİRDİ





Tutuklandıktan 2 yıl sonra 2019 yılında kalp krizi, geçen yıl mayıs ayında kısmı felç geçiren Özçelik’e Adli Tıp Kurumu felç ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdi.



