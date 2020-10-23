MİT'in operasyonuyla yakalanmıştı: IŞİD'in istihbaratçısına tahliye

22 Kasım 2019 tarihinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa operasyonunda, kentte IŞİS adına bilgiler paylaşan 13 kişi, eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Şahısların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığı ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenmişti.





Öte yandan, devam eden çalışmalarda Tarsus ilçesinde bir şahsın, örgütün sözde istihbaratçısı olduğuna yönelik de bilgiye ulaşıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin dijital malzemelerinde yapılan incelemede ülke ülke klasörlere ayrılmış dünyanın birçok ülkesinden IŞİD'e katılım yapanların listesinin olduğu, ayrıca örgüte ait binlerce klasör verinin bulunduğu tespit edildi. Dijital malzemelerden çıkarılan listeye göre örgüte 3 bin 846 kişinin katıldığı belirlenirken, bilgisayarda 103 kişinin öldüğü Ankara Garı saldırısının sanığı Hacı Ali Durmaz'a ait bir form da ele geçirildi.



