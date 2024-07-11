Samanyolu Haber /Gündem / Adem Yavuz Arslan'dan gündemi sarsacak 15 Temmuz videosu! /11 Temmuz 2024 18:55

Adem Yavuz Arslan'dan gündemi sarsacak 15 Temmuz videosu!

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 15 Temmuz'un yıl dönümüne girerken çok konuşulacak bir video yayınladı.

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Gazeteci Adem Yavuz Arslan yaptığı çalışmayı "Bu video hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada deprem etkisi yapcak" sözleriyle duyurdu.

Adem Yavuz Arslan, kendi Youtube kanalında 15 Temmuz, Suriye, MİT ve IŞİD ile ilgili çarpıcı bilgileri ilk kez kamuoyunun bilgisine sundu. Skandallar dizisinin önemli bir ayağında ise Katar var.

- 15  Temmuz’un en önemli sır perdelerinden birisi Özel Kuvvetler Generali Semih Terzi’nin infazıdır.
- Bu video da ilk kez ortaya çıkacak bilgiler Terzi’nin infazının ardındaki güç odağını göreceksiniz.
- MİT Özel Operasyonlar Dairesi Başkanı Kemal Eskintan’ın IŞİD ile olan ilişkileri ve onları fonlaması
- Erdoğan rejiminin Suriye’de kurdurduğu tabela örgütler üzerinden işid’e aktarılan para ve silahlar
- MİT sorgusunda Kemal Eskintan’ın sadece IŞİD içinde kullanıldığı kod adını ağzından kaçıran IŞİD'linin şok ifadesi
- Katar’dan gelen dolar dolusu valizlerin Kemal Eskintan’ın odasında nasıl dağıtıldı?
ve çok daha fazlasını bu videoda bulabilirsiniz.


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