Adem Yavuz Arslan'dan gündemi sarsacak 15 Temmuz videosu!

Gazeteci Adem Yavuz Arslan yaptığı çalışmayı "Bu video hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada deprem etkisi yapcak" sözleriyle duyurdu.







Adem Yavuz Arslan, kendi Youtube kanalında 15 Temmuz, Suriye, MİT ve IŞİD ile ilgili çarpıcı bilgileri ilk kez kamuoyunun bilgisine sundu. Skandallar dizisinin önemli bir ayağında ise Katar var.



ve çok daha fazlasını bu videoda bulabilirsiniz.











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