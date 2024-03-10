Mitingde hüsran; Erdoğan fark etmeden itiraf etti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin İzmir’de düzenlediği mitinge katıldı. 31 Mart seçimlerine 21 gün kala gerçekleşen mitingde, Erdoğan Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’a oy istedi, CHP’yi farklı suçlamalarla hedef aldı.







ERDOĞAN: MİTİNGE 100 BİN KİŞİ KATILDI

Erdoğan, AKP’yi kurduğu günden bu yana İzmir’i kazanmak istiyor. Ancak bugüne kadar başarılı olamadı.





Erdoğan, bugün MHP ile birlikte düzenledikleri mitinge katılan sayısını “Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız” ifadeleriyle duyurdu.





5 YILDA 20 BİN KİŞİ AZALDI

2019 yılında Cumhur İttifakı’nın adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ydi. Zeybekci, 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 38.7 oy alarak, rakibi CHP’li Tunç Soyer’e karşı yarışı kaybetti.





2019’daki seçimler için AKP’nin İzmir’deki mitingine 120 bin kişi katılmıştı. Erdoğan, 17 Mart 2019’da Antalya mitinginde yaptığı konuşmada, İzmir mitingini şöyle anlatmıştı:





“Resmi rakamı söylüyorum; 120 bin kişi ile İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.”

