Mitingde Kılıçdaroğlu’nun montaj videosunu izleten Erdoğan, kaset siyasetinden yakındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi ve kaset iddiaları vardı. Miting meydanlarında montaj video izletip seçmenlerden oy isteyen Erdoğan, bu sefer kaset siyasetinden yakındı.





Erdoğan, Mamak-Altındağ mitinginde “Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim. Çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi kaset tehdidi ile çirkinleşiyor, kimi kürsüde dili ile çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Ben, sadece şu kadarını söyleyeyim; siz, ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine kendiniz karar verin. Biliyorsunuz biz, yürüttüğümüz her mücadeleyi, verdiğimiz her kavgayı, ülkesinin hanesine yazdırdığımız her kazanımı milletimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını hem de açık ara önde bitirmiş olmamız, bunun ispatıdır” ifadelerini kullandı.







‘YARIN BİLEMEDİNİZ ÖBÜR GÜN ORTAYA ÇIKAR’



Erdoğan Ankara’nın Sincan ilçesinde ise şu açıklamayı yaptı: “Bay Kemal neyle geldi; kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediniz öbür gün ortaya çıkar. Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler bugün de yine aynı yöntemle Cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. İşte gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar.