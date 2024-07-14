Mitingde ortalık karıştı: Donald Trump'a suikast girişimi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre birkaç el silah sesinin duyulmasının ardından, Trump kürsünün arkasında eğilerek saklanmaya çalıştı ve gizli servis ajanları Trump'ı korumak için podyuma doğru koştu.



Bu sırada etrafını saran korumalara "Ayakkabılarımı alayım" dediği duyulan Trump, kürsüden götürülmeden önce kalabalığa doğru yumruğunu kaldırarak selam verdi. Olayın görüntülerinde Trump'ın kulağından kan aktığı da görüldü.



Olayın ardından açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkilileri korumakla görevli Gizli Servis "saldırganın miting alanı dışındaki yüksek bir noktadan sahneye doğru birden çok kez ateş açtığını" belirtti.



Açıklamada mitinge katılan bir kişinin öldüğü, iki kişinin de ağır yaralandığı söylenirken, ajanların saldırganı olay yerinde öldürdüğü kaydedildi.



Açıklama şöyle;



"Eski Başkan Trump'un13 Temmuz akşamı Butler, Pennsylvania'da yaptığı miting sırasında, yaklaşık 18:15 sıralarında, bir zanlı miting alanının dışındaki yüksek bir noktadan sahneye doğru birden çok kez ateş açtı.



ABD Gizli Servis Personeli ateş açan zanlıyı etkisiz hale getirdi ve zanlı öldü. ABD Gizli servisi proaktif önlemlerle derhal müdahale etti ve eski Başkan Trump güvende. Bir seyirci öldü ve iki seyirci ağır yaralandı. Olay şu anda soruşturma altında ve FBI bilgilendirildi."



BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e bilgi veren güvenlik kaynakları, olayın bir suikast girişimi olarak soruşturulduğunu söyledi.



Donald Trump olayın ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı ilk açıklamada "saldırıda yaptıkları çabuk müdahaleden dolayı Gizli Servis ve diğer kolluk güçlerine teşekkür etti.



Trump, miting sırasında hayatını kaybeden taraftarının yakınlarına başsağlığı dilerken "Böyle bir olayın ülkemizde yaşanması inanılmaz. Şu anda ölü olan saldırgan hakkında bir şey bilinmiyor" dedi.



Trump ayrıca "Sağ kulağımın üst kısmını delen bir mermiyle vuruldum. Bir şeylerin ters gittiğni hemen anladım. Bir vızıltı sesi ve silah sesleri duydum ve deriyi delen mermiyi derhal hissettim. Çok fazla kanama vardı ve o an neler olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.



Başkan Joe Biden ise açıklamasında olayla ilgili bilgi aldığını belirtirken rakibi için "güvende ve iyi olduğu için müteşekkirim. Ona, ailesine ve mitingdeki herkese dua ediyorum. Jill ve ben Trump'ı güvende kıldıkları için Gizli Servis'e müteşekkiriz. Bu tür şiddetin Amerika'da yeri yok. Ulusça birleşip, olanları kınamalıyız" dedi.



Gelişmeler üzerine hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partili yetkililerden kınama mesajları geldi.



Demokrat Partili Pennsylvania Valisi Josh Shapiro "herhangi bir siyasi parti veya siyasi lideri hedef alan şiddet kabul edilemez" dedi.



Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, hem eşinin hem de kendisinin Trump için dua ettiğini belirtirken "Tüm Amerikalıların bize katılması çağrısı yapıyorum" dedi.



Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries "Düşüncelerim ve dualarım eski Başkan Trump ile. Kolluk kuvvetlerinin kararlı müdahalesine müteşekkirim. Amerika bir demokrasidir. Herhangi bir siyasi şiddet asla kabul edilemez" mesajını paylaştı.



Senato'nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer da "Pennsylvania'daki Trump mitinginde olanlardan dehşete kapıldığını" söyledi ve Trump'ın iyi olmasıyla rahatladığını belirtti. Schumer ayrıca "Sİyasi şiddetin ülkemizde yeri yok" dedi.



Bu arada milyarder iş insanı Elon Musk da olayın hemen ardından "Trump'ı tamamen destekliyorum" dediği bir X paylaşımı yaptı.