Mitinglerdeki kalabalığı beğenmeyen Erdoğan'dan kurmaylararına 'meydan ayarı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün partisinde yaptığı “olağanüstü” toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Erdoğan’ın kurmaylarıyla “gündem dışı” görüşmesi kulislerde “seçim hazırlığı” olarak nitelendirilirken AKP sözcüsü Ömer Çelik ise “Partinin seçim beyannamesi üzerindeki çalışmaların değerlendirildiğini” açıkladı.







ANKETLERDEN ŞİKÂYETÇİ



TBMM’nin kapanmasıyla Erdoğan, başta Ordu, Çorum ve Manisa gibi illerde mitingler düzenledi. Erdoğan’ın bu mitinglerdeki kalabalığı “beğenmediği” ve kurmaylarına, “Sahada olun, 20 yıllık icraatımızda olanları anlatın” talimatını verdiği ifade ediliyor. AKP’nin İstanbul’da, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı “Yüz Yüze 100 Gün” programına ilişkin Erdoğan’ın “İstanbul’da gezilmedik yer bırakılmaması” talimatını verdiği de kaydediliyor. Erdoğan’ın “meydanlarda daha fazla kalabalık istediği” belirtilerken ayrıca “önüne gelen anket sonuçlarından da memnun olmadığı” dillendiriliyor.





"ARTIŞ VAR AMA..."

AKP’li kurmaylar, Erdoğan’ın son günlerde dış politikada yürüttüğü görüşmeler sonrasında “partinin oylarının arttığını” savunuyor. Ancak bu artışın “Erdoğan’ın istediği düzeyde olmadığını” belirtiyor. Bununla birlikte AKP’nin 2023 seçimlerinde sahada en fazla zorlanacağı konulardan birinin de “ekonomi yönetiminin olacağı” ifade ediliyor. Kurmaylar, “Ekonomide yapılmak istenenleri vatandaşlara anlatmamız lazım eğer anlatamazsak partinin seçimlerdeki oy oranında düşüş yaşarız” değerlendirmesini yapıyor.





Partide, 2023 seçimlerinde 30’un üzerindeki mevcut il başkanının milletvekili adayı yapılacağı da ifade ediliyor. Bu kapsamda, AKP’de bir liste çalışmasının olduğu, Erdoğan’ın bu konuda bilgi aldığı kaydediliyor.



