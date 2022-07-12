Samanyolu Haber /Dünya / Mitsotakis, Bahçeli'yi çok kızdıracak: 'Küçük ortağının maskaralıkları...' /12 Temmuz 2022 18:21

Mitsotakis, Bahçeli'yi çok kızdıracak: 'Küçük ortağının maskaralıkları...'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Cumhur İttifakındaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edilen bir harita için tepki göstermesini istedi. Yunan Başbakan, "Küçük ortağınla ilgili tavrını belirle" diye tweet attı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Tayyip Erdoğan’dan Cumhur İttifakındaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki göstermesini istedi. Yunan Başbakan, Bahçeli’ye hediye edilen bir haritada Yunanistan’a ait adaların Türkiye’ye aitmiş gibi gösterilmesi konusunda “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük ortağının maskaralıklarıyla ilgili tavrını belirlemeli.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Ülkü Ocaklarını ziyareti sırasında bir harita hediye edildi. Bu haritada Yunanistan’a ait bazı adalar, Türkiye’ye aitmiş gibi gösteriliyor. Bu adalar arasında Rodos, Girit Midilli, Sakız ve Sisam gibi Yunan adaları da yer alıyor.

Yunan Başbakanı, resmi Twitter hesabından İngilizce tweet atarak, Bahçeli’nin harita ile birlikte poz verdiği bir fotoğrafı paylaştı. Miçotakis, paylaşımında “Rodos, Girit Midilli, Sakız ve Sisam gibi adaların yer aldığı haritaya bir bakın. Hepsi Türkiye’nin gibi gösteriliyor. Bu aşırı uçların rüyası, Türkiye’nin resmi politikası mı? Yeni bir tahrik mi? Yoksa bir gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük ortağının maskaralıklarıyla ilgili tavrını belirlemeli.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu haritaya Yunan basını da tepki göstermişti.
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