Samanyolu Haber /Gündem / MİT'ten dikkat çeken hamle: İbrahim Kalın partileri ziyaret edecek /20 Temmuz 2025 19:43

MİT'ten dikkat çeken hamle: İbrahim Kalın partileri ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere 'Terörsüz Türkiye' adı ile isimlendirilen süreç çalışmalarıyla ilgili ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

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İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı ile isimlendirdiği süreç çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonun hazırlıklarının sonuna geliniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.
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