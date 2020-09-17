MİT'ten Türk asıllı Alman Profesörün ailesine tehdit

Alman vatandaşı olan Prof. Çopur’un ailesine isimsiz ve numarası gözükmeyen hattan giden telefondaki kişi, kendisini MİT’in Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sorumlusu olarak tanıttı. Ahvalnews.com'a bilgi veren Çopur, “aileme giden uyarı telefonuna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirmekten, Kürtleri ve HDP’yi savunmaktan vazgeçmeliymişim” diyor.





Ailesine giden telefonda, kendisi hakkında MİT tarafından bir dosya hazırlandığını aktaran Çopur, daha önce de bazı tehdit mesajları aldığını hatırlattı:





“ARD’de Türkiye’nin Dersimliler üzerindeki faaliyetlerini gösteren bir belgesel yayımlanmıştı ve ben de bu belgesele destek çıkmıştım. Ardından burada iktidar yandaşı bazı gruplar bir kampanya başlatarak beni üniversiteden attırmayı istediler, ancak üniversitem bana destek çıkarak yanımda durdu. Bu çevreler istediklerini alamadılar. Şimdi belli ki, ikinci bir hamle olarak devlet beni susturmaya çalışıyor.”





HDP'yi savunduğu için PKK'lı damgası vurulmaya çalışıldığını, Gülen Hareketi'nden zulme uğrayanları savunduğu için de Türkiye'deki rejimin hedefine girdiğini anlatan Prof. Çopur, Anti militarist ve vicdani retçi olması sebebiyle PKK'lı olamayacağını, dinsiz olması sebebiyle de Gülen Hareketi'ne doğal olarak yakın olamayacağını söyledi.





Çopur, daha önce Kosova, Moldova gibi ülkelerden MİT'in yerel unsurlara para vererek kaçırttığı insanları da hatırlatarak bu tür olayların Almanya'da da olabileceğini ifade etti. Muhalif duruşu sebebiyle 2016'dan bu yana Türkiye'ye gitmediğini belirten akademisyen, bundan sonra da gitmeyi düşünmüyor.