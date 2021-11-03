Mizah dergisi Leman, dünyanın en eğitimli cezaevlerini kapak yaptı

AKP iktidarına muhalif olanların basit gerekçelerle tutuklandığı Türkiye’de cezaevleri birçok üniversiteden bazla öğrenci ve akademisyene evsahipliği yapıyor. Bu durumu kapak yapan mizah dergisi Leman, “dünyanın en iyi 100 üniversiteleri arasına Türkiye’den sadece cezaevlerinin” girdiğini kapağından duyurdu!







"BURASI ÜNİVERSİTE DEĞİL Kİ!"





Bold'un haberine göre Silivri Cezaevi’nde iki ceza infaz memurunun bulunduğu kapakta memurlardan birisi elindeki gazeteye bakıp diğerine “Eyt bee, dünyanın en iyi 100 üniversite arasına sadece Türkiye’den bizim burası girmiş” derken, diğeri ise “Ne diyon la, Burası üniversite diil ki!” cevabını veriyor.









ÇOK VAHİM BİR TABLO







Kapağın üzerindeki açıklamada cezaevlerinde binlerce akademisyenin bulunmasının “çok vahim vahim tablo” olduğu belirtilerek, bu durumla ilgili “Boğaziçi Üniversitesi’nde 449 doktoralı öğretim üyesi bulunurken hapishanelerde 460 doktoralı mahpus var” denildi.





27 BİN ÜNİVERSİTE MEZUNU CEZAEVLERİNDE





Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki tutuklu -hükümlülerin eğitim durumuyla ilgili istatistiklerine göre cezaevlerinde çok sayıda öğretmen, doktor, akademisyen ve hukukçu bulunuyor. İstatistiğe göre okuma yazma bilmeyen sayısı 10 bin 207, okur-yazar 7 bin 306, ilkokul mezunu 78 bin 690, ilköğretim mezunu 57 bin 456, ortaokul mezunu 43 bin 784, lise mezunu 45 bin 267, lisans mezunu 27 bin 515, yüksek lisans 2 bin 412, doktora 466 tutuklu bulunuyor.





ESKİ REKTÖRLER 5 YILDIR CEZAEVİNDE





Cezaevlerindeki tutuklu doktoralı akademisyenlerden biri olan eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner 20 Temmuz 2016 tarihinden beri tutuklu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ağabeyi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli de 2016 yılından beri cezaevlerinde.





AKADEMİSYEN ŞİMŞEK CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ





Cezaevindeki akademisyenlerden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Şimşek(53), Gülen Hareketi soruşturması kapsamında 19 Temmuz 2016’da tutuklandı. Hakkında açılan davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Şimşek, 5 yıldır Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. Cezaevinde koronavirüse yakalanan Şimşek, 5 Mayıs 2021’de hayatını kaybetti.