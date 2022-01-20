Mizah dergisi Leman, Enes ve Bahadır'ın dramlarını sayfalarına taşıdı

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan bu hafta hayatına son veren Enes Kara ve Bahadır Odabaşı‘nı andı. Tuncay Akgün’ün çiziminde Enes ve Bahadır’ın yüzü tek portre olarak tasvir edildi, “Delikanlım iyi bak yıldızlara” ifadesi kullanıldı.







Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara (20) ailesinin isteği ile kalmak zorunda olduğu öğrenci yurdunda dini baskı gördüğü ve gelecek kaygısı taşıdığına ilişkin bir video kaydı bırakarak hayatına son vermişti.







Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve 5,5 yıldır tutuklu yargılanan öğretim üyesi Nurettin Odabaşı’nın 16 yaşındaki oğlu Bahadır, Diyarbakır’da yaşadığı sitenin onuncu katından atlayarak vefat etmişti.







İTALYAN ÇİZER DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ







İnsan hakları ihlalleri konusundaki çizimleriyle tanınan Gianluca Costantini de toprağa verilen KHK’lı Nurettin Odabaşı’nın oğlu Bahadır Odabaşı’yı çizmişti. İtalyan çizer Costantini, illüstrasyon portalı ChannelDraw‘da yayımladığı çalışmasını kişisel sosyal medya hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak, “Bahadır Odabaşı 16 yaşında aramızdan ayrıldı. KHK ile mağdur edilmiş bir ailenin çocuğu, hayata tutunmaya çalışırken umutsuzluğa yenik düştü. #Turkey” notuyla paylaşmıştı.