Samanyolu Haber /Gündem / Mızraklı davasında gelişme /31 Ocak 2020 19:09

Mızraklı davasında gelişme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan seçilmiş başkanı Selçuk Mızraklı hakkında "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

SHABER3.COM

Diyarbakır'ın görevden alınan seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı hakkında savcı mütaalasını açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci duruşma öncesi Mızraklı hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7,5 yıl ile 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mızraklı hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince geçen Kasım ayında kabul edilmişti. İddianamede "Mızraklı'nın terörist cenazesi, taziyesi ve terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen birçok eylem ve toplantılara katıldığı" ifadeleri yer alıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos’ta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe ile birlikte görevden alınmıştı.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP’li belediye başkanlarının yerine il valileri kayyum olarak atanmıştı. Mızraklı, geçen Ekim ayında gözaltına alındıktan sonra "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

HDP'nin 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde kazandığı belediyelerden 32'sine kayyum atanarak seçilmiş belediye eş başkanları görevden alındı.
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