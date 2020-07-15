Samanyolu Haber /Gündem / Mızraklı'ya verilen cezaya istinaf onayı /15 Temmuz 2020 12:32

Mızraklı'ya verilen cezaya istinaf onayı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden birinci çıkan, ancak 5 ay sonra keyfi bir kararla azledilerek tutuklanan Selçuk Mızraklı hakkında verilen hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

SHABER3.COM

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin ifadeleri doğrultusunda “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi alt mahkemenin verdiği kararı onandı. Mızraklı'nın avukatları kararı temyize götürecek. 
selçuk mızraklı

31 MART 2019'DA DİYARBAKIR'DA BİRİNCİ OLMUŞTU

Mızraklı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıktan açık ara birinci çıkmıştı.

Mızraklı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti tarafından keyfi bir kararla 19 Ağustos 2019’da görevden alınmış, yerine Diyarbakır Valisi kayyım olarak tayin edilmişti. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden önce miting meydanlarında HDP'nin adayları için, "Kazansalar da yine kayyım atarız." demişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mızraklı'ya verilen cezaya istinaf onayı Sonraki Haber >>

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:09