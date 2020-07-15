Mızraklı'ya verilen cezaya istinaf onayı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında itirafçı Hicran Berna Ayverdi’nin ifadeleri doğrultusunda “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmişti.





Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi alt mahkemenin verdiği kararı onandı. Mızraklı'nın avukatları kararı temyize götürecek.





31 MART 2019'DA DİYARBAKIR'DA BİRİNCİ OLMUŞTU





Mızraklı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıktan açık ara birinci çıkmıştı.





Mızraklı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti tarafından keyfi bir kararla 19 Ağustos 2019’da görevden alınmış, yerine Diyarbakır Valisi kayyım olarak tayin edilmişti.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden önce miting meydanlarında HDP'nin adayları için, "Kazansalar da yine kayyım atarız." demişti.