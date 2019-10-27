Mızraklı'yı tutuklatan itirafçı tahliye edildi

Yerlerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz hakkında ifade veren Hicran Berna Ayverdi’nin, ifadenin ardından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davadan tahliye edildiği ortaya çıktı.





Mızraklı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı açıklandıktan sonra seçime 11 gün kala, 20 Mart 2019’da bulunduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi’nde “Mızraklı’nın bir örgüt mensubunu tedavi ettiği” yönünde, seçime 4 gün kala Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Yılmaz hakkında ise “örgütün hukuk komisyonunda yer aldığı, taş atan çocukların tahliye edilmesi için mücadele verdiği” yönünde ifade veren Hicran Berna Ayverdi, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, Ayverdi, Mızraklı ve Yılmaz aleyhine verdiği ifadenin ardından “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi yargılandığı davanın 5 Eylül 2019’da görülen duruşmasında, “Mevcut delil durumu, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak” tahliye edilmesine karar verildi.





Davanın iddianamesinde, Nusaybin’de sokağa çıkma yasağının sürdüğü 26 Mayıs 2016’da çatışmaların sürdüğü Yenişehir Mahallesi Tunç Caddesi’nde 42 kişiyle birlikte “teslim” olduğu, 4 gün gözaltına kaldığı belirtilen Ayverdi’nin, “teslim” olurken üzerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.





İddianamede, Ayverdi’nin anestezist olduğunu, işsiz olduğu için bir arkadaşının kendisine iş bulduğunu bildirmesi üzerine Nusaybin’e gittiğini, oradayken sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, bu sırada “örgüt mensupları” yaralıların tedavisi için alıkonulduğunu yönündeki ifadesine yer verildi. İddianamede, gözaltına alındığı süre içinde kendisiyle birlikte çatışmaların olduğu mahallelerdeki kişileri fotoğraflarla teşhis ettiğine ve bunlar aleyhine verdiği ifade yer alırken, Ayverdi, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşmalarında da benzer ifadelerini tekrarladı.





Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan Ayverdi, polis, savcı ve mahkeme ifadelerinin hiçbirinde Mızraklı ve Yılmaz’ın lehine veya aleyhine tek bir ifade vermezken, 3 yıl sonra, seçime 11 gün kala Mızraklı, 4 gün kala ise Keziban Yılmaz aleyhine ifade verdi.





Mızraklı ve Yılmaz, Ayverdi’nin ifadeleriyle 21 Ekim’de gözaltına alındı, 22 Ekim’de “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.