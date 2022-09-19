Samanyolu Haber /Gündem / MKE Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama! /19 Eylül 2022 15:50

MKE Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama!

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan Ç.G.(23) ,B.G. (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fabrikada çalışan işçilerin tamamı ise tahliye edildi.

Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"PATLAMA PRES BİNASININ İÇERİSİNDE OLDU"

Patlama anını anlatan Fatih Uçar, "Öğlen istirahatine gidiyorduk. MKE Barut Fabrikası içerisine itfaiye ve polisler geldi. Şimdi müdahale ettiler. Patlama pres binasının içerisinde oldu. Biz de oturuyorduk yemeği yedik. Bizi baya bir titretti. Bizi çıkarttılar. 2 tane yaralı var, onlar da zaten ayakta" dedi.
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