MNG Kargo, Dubai merkezli şirkete satılıyor

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkileri normalleştirme faaliyetleri, ekonomik alana da yansıdı. Reuters, Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğünü iddia etti. 3 kaynağa dayandırılan habere göre Aramex'in yürüttüğü satın alma görüşmelerine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, müzakerelerin ileri seviyede olduğu bilgisini paylaştı. Kaynaklardan biri, olası anlaşmanın büyüklüğünün 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.







SORULARA YANIT VERMEDİLER





Konuya yakın bir kaynak, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylerken bir diğer kaynak MNG Kargo’nun Aramex ile “due diligence” (detaylı inceleme) aşamasında olduğunu ifade etti.Aramex ve MNG Kargo konu ile ilgili sorulara cevap vermedi.





Geçen sene yüzde 22.25’i ADQ tarafından satın alınan Aramex bu hafta korona virüsü salgını sonrasında ulaşım ve lojistik sektöründeki büyümeyi yakalamak için temel iş kolunda bölünmeye gittiğini açıklamıştı. Yeniden yapılanma sonrasında şirket yeni bir bölgesel yapı oluşturmuş ve uluslararası büyüme, birleşme ve satın alma planlarını yönetmesi için stratejilerden sorumlu bir üst yönetici atamıştı.





2017 YILINDA TURKVEN VE SANCAK AİLESİ ALMIŞTI





2003’te kurulan MNG Kargo’nun ise 850’den fazla şubesi ve 11 binden fazla çalışanı bulunuyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi 2017 yılında MNG Kargo’yu satın almıştı.





MNG Kargo’da Turkven’in yüzde 70, Sancak Group’un yüzde 30 hissesi bulunuyor. Haziran ayında Bloomberg’de çıkan bir haberde, MNG Kargo’nun satışı sürecinin başladığı öne sürülmüştü.





ERDOĞAN, BAE GÜVENLİK DANIŞMAYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ





Tayyip Erdoğan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan geçen hafta ekonomik işbirliği ve BAE’nin Türkiye’deki yatırımlarını görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.





Tahnoun’un yönetim kurulu başkanı olduğu International Holding geçen ay Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’de sağlık, sanayi ve gıda işleme gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.





Ulaşım, sağlık ve enerji sektörlerindeki ticaret ve yatırım olanaklarını işaret eden bir BAE yetkilisi de Reuters’a yaptığı açıklamada “BAE iki ülke arasındaki bağları güçlendirmenin yollarını aramakla ilgileniyor” demişti.