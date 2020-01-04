Samanyolu Haber /Gündem / MNG'nin müdürü firar planını anlattı: Ailemle tehdit ettiler /04 Ocak 2020 13:59

MNG'nin müdürü firar planını anlattı: Ailemle tehdit ettiler

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen, tehdit edildiğini öne sürdü.

SHABER3.COM

Nissan ve Renault’un eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen'in ifadesi dikkat çekti.

Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle, MNG Jet Ticaret Operasyon Müdürü Okan Kösemen, pilotlar N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K ile İ.M.H. önceki gün gözaltına alınmıştı. F.K. ile İ.M.H. dün akşam serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Ailesi ile tehdit edildi iddiası

Tutuklanan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan Kösemen’in ifadesinde, Beyrut’tan daha önce tanıdığı bir kişinin kendisini arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar vereceklerini söyleyip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kösemen’in “Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ise yaptığı açıklamada, sorgulanan bir şirket çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MNG'nin müdürü firar planını anlattı: Ailemle tehdit... Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:09