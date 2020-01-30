'Mobil sinema biletçisi' iflas etti

Çok sayıda şirketten peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor.







TechInside haberine göre, uygun fiyatlı abonelik sistemiyle sinema bileti sağlayan mobil uygulama MoviePass iflas açıklayarak yolun sonuna geldi.





Uzun süredir kapalı olan uygulama daha önce de kötü giden finansal durumunu saklayarak yatırım almaya çalışırken yatırımcıları kandırmaya çalışmakla suçlanmıştı.





BİR SÜRE ÖNCE FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU





Aradığı sermaye desteğini bulamayan uygulama bir süre önce faaliyetlerini durdurmuş, ancak bunun teknik güncelleme sebebiyle olduğunu iddia edip iflas söylentilerini reddetmişti.





Haberde, ''Gelinen nokta ise Netflix gibi dijital yayın platformlarının sinema salonlarını yok etmek üzere olduğunun ispatı olarak görünüyor.'' yorumuna yer verildi.