Mobil telefon hatları çöktü, 36 milyar dolarlık Özel İletişim Vergisi'ne ne oldu?













Zira mobil telefon hatları çöktü ve insanlar yakınları ile haberleşemedi.





İstanbul'u sarsan depremlerin sonuncusu 5.8 büyüklüğünde - Kandilli Rasathanesi'ne göre hissedilme büyüklüğü 6 - gerçekleşti ve yer yer küçük çaplı hasara da neden oldu.





İnsanlar panikle kendilerini ev ve iş yerlerinden dışarı atarken, mobil telefon hatlarına uzun süre çalışmaması birçok tepki ve eleştiriyi de beraberinde getirdi.





GSM operatörleri hizmet veremezken, sosyal medyada iletişimdeki büyük aksama tartışılmaya başlandı.





Tepkiler üzerine Turkcell'den konuyla ilgili bir açıklama geldi:





"Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun."





Dünya Gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 1999'da meydana gelen ve 18 bine yakın kişinin ölümüne, 24 bine yakın kişinin de yaralanmasına neden olan 17 Ağustos depreminden sonra yürürlüğe konan Özel İletişim Vergisi için toplanan para miktarının 36 milyar dolar olduğunu duyurdu.





Kadıoğlu, "Özel İletişim Vergisi 1999 yılında yaşanan büyük depremin ardından geçici olarak çıktı sonra kalıcı oldu Toplanan Para 36 Milyar $ Bu para ile 100 Metre kare 1.800.000 adet daire yapılabilirdi Yaklaşık 7,5 milyon Nüfuslu bir şehir veya İstanbul'un yarısı yeniden yapılabilirdi" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.