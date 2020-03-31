Samanyolu Haber /Gündem / Mobilya devi IKEA'dan koronavirüs adımı /31 Mart 2020 19:00

Mobilya devi IKEA'dan koronavirüs adımı

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretmeye başladığını duyurdu.

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IKEA, üretimin giderek artacağını açıkladı.Inter IKEA Grubu’nun Satınalma Müdürü Henrik Elm, pek çok kişinin salgın nedeniyle evden çalışmak zorunda olduğunu, bu nedenle de ofis mobilyası satışlarının yükseldiğini belirtti.

Elm sınırların kapalı olması, talebin yoğun olması ve çalışma koşullarının güçlüğü gibi sebepler nedeniyle dağıtımda sorunlar yaşanabildiğini ifade etti.

Salgın nedeniyle mağazalarını kapatan IKEA, çalışanlarını zorunlu izne çıkarmıştı.Koronavirüs salgını sonrası farklı alanlardan dünyaca ünlü markalar ve isimler salgına karşı verilen mücadele için tesislerinde dezenfektan, maske, solunum cihazı üretmeye başlamıştı.
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