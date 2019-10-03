Mobilya devine iki ay mühlet!

SAMANYOLUHABER- Ekonomik kriz kamu ile iş yapan firmaları da vurdu. “Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) en büyük tedarikçisi” olarak bilinen İnofis Mobilya da konkordato ilan etti.







DMO firmadan ihale ile makam odası, hastane mobilyaları satın alıyordu.





İKİ AY DAHA MÜHLET VERİLDİ





Mali darboğaza giren ve borçlarını ödeyemeyen firmaya verilen üç aylık geçici mühlet kararı 3 Ekim 2019 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldı.





Firmanın piyasaya 50 milyon liraya yakın borcu olduğu iddia ediliyor.





İnegöl 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, “Asliye Ticaret Mahkemesi” unvanı ile 2019/191 Esas numaralı kararı ile İnofis Mobilya Su Turizmi Yatırımları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne yönelik verilen geçici mühlet kararının iki süre ile uzatılmasına karar verdi.





İnofis Mobilya, Bursa İnegöl’de 17 bin 500 metrekare açık alan üzerinde 9 bin 500 metrekare kapalı alanda ofis mobilyaları imal ediyor.





DMO'NUN TEDARİKÇİLERİ ARASINDA





1976 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev mobilyaları imalatı ile faaliyete başlayan İnofis Mobilya, 1998 yılından itibaren “Vardi” markası ile fonksiyonel mobilya sektörüne adım atmıştı.





Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tedarikçisi olan firma ofis, otel, hastane ve diğer projeli kontrat mobilyalarını imal ediyor.





İnofis Mobilya’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini Murat Gültekin ifa ediyor.



