Samanyolu Haber /Ekonomi / Mobilya firmasının iflasına bir yıl erteleme /21 Ekim 2019 12:58

Mobilya firmasının iflasına bir yıl erteleme

Mobilya sektörü iflas ve konkordato haberleri ile sarsılıyor. Mahkeme Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Ulus Mobilya'nın iflasını bir yıllığına erteleme kararı verdi.

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İnşaat sektörünün krize girmesi mobilya firmalarının hesaplarını altüst etti. Sektörde çok sayıda firma "iflastan önceki son çıkış" diye nitelenen konkordato ilan etti.

Kocaeli Gebze bölgesinin tanınan firmalarından Ulus Mobilya için mahkeme tarafından bir yıl iflas erteleme kararı çıktı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 10 Ekim'de görülen duruşmada firmaya bir yıl daha mühlet verildi.

Ulus Mobilya'nın piyasaya olan borçlarını ödeyemediği belirtiliyor.

Mahkeme ilamında şu ifadeler yer aldı: "Mahkememizin 10/10/2019 tarihli kararı ile; Ulus Mobilya İnşaat Sanayi Ve Tic. A.Ş.'nin iflasının İcra İflas Kanunu'nun mülga 179/b ve179. maddeleri gereğince 10/10/2019 gün ve saat 14:20 itibariyle bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verildiği hususu ihtaren ilan olunur."

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